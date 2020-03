Lana Del Rey: plötzliches Liebes-Aus

Noch im Januar feierte Lana Del Rey ihr Red-Carpet-Debüt mit ihrem Freund Sean Larkin. Leider ist Beziehung schon wieder aus und vorbei. Das gab der Polizist jetzt im Interview mit der „New York Times“ bekannt. Der 46-Jährige stellte mit dem Trennungsstatement aber auch klar, dass es zwischen den beiden keinesfalls irgendwelche Streitigkeiten geben wird: „Im Moment sind wir nur Freunde. Wir reden immer noch miteinander, aber wir haben einfach gerade mit vollen Terminkalendern zu kämpfen.“

Sean hat sogar noch liebe Worte für seine Ex-Freundin und schwelgte in Erinnerungen: „Wir haben uns vom ersten Tag an prima verstanden. Als wir einen Trip nach Tulsa gemacht haben, hingen wir gemeinsam mit meinen Freunden von der Strafverfolgung ab. Wir haben auch den Super Bowl zusammen gefeiert, was normale Paare mit Freunden eben so machen.“

Lana Del Rey selbst hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos