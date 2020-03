Lea: Neue Single ist raus!

Lea ist momentan in Südafrika, um an den Dreharbeiten der neuen Staffel „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ mitzuwirken. Eigentlich ist sie damit voll ausgelastet, aber so ein bisschen Platz ist eben immer im Terminkalender, weswegen die 27-Jährige kurzerhand noch eine neue Single veröffentlicht hat. Vorgestern (06.03.) erschien der Song „Treppenhaus“. Thema? Eine zerbrochene Liebe, von der man nicht loskommt.

Doch von Trauer kann bei der Sängerin natürlich keine Rede sein, schließlich ist so ein Release-Tag ein unfassbar schöner. Via „Instagram“ schrieb sie: „Endlich darf ich meine neue Single ‚Treppenhaus‘ mit euch teilen! Ich freue mich so. Happy-Release, Happy-Lea!“

Lea feierte 2017 mit der Single „Leiser“ einen sehr erfolgreichen Karrierestart. Die Single erreichte sogar Goldstatus.

Foto: (c) Cathleen Wolf / Sony Music