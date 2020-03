Lena Meyer-Landrut, die neue Food-Bloggerin

Was macht man, wenn man gelangweilt zuhause sitzt und nichts zu tun hat, außer vielleicht einen Film nach den anderen zu schauen? Genau, man isst! Und Lena Meyer-Landrut ergeht es da nicht anders. Deswegen hat die Sängerin jetzt scherzhaft beschlossen, ihren „Instagram“-Kanal in eine Food-„Instagram“-Seite umzuwandeln. Und dementsprechend präsentiert die 28-Jährige ihren Fans in ihrer Story ein leckeres Gericht nach dem anderen. Kürzlich ist es selbstgemachtes Bananeneis gewesen. Dazu sagte Lena: „Alles, was ich mache, ist, essen, essen, essen, komme, was da wolle.“

Das Rezept dafür hat Lena auf Drängen ihrer Fans auch gleich mit ihnen geteilt. Hier ist es:

Zutaten: Eine große Banane, drei Esslöffel Joghurt, ein Esslöffel Agavendicksaft, ein Esslöffel Zitronensaft Banane morgens oder abends in den Gefrierschrank und dann im Mixer einfach alles zusammenballern.

Foto: (c) Magdalene aka Sirius.Film / Universal Music