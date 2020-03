Lena Meyer-Landrut: ESC? „Das kann nicht ich gewesen sein“

Mit 18 Jahren zum Gewinner des Eurovision Song Contest werden – ohne große Bühnenerfahrung. Das ist vor knapp zehn Jahren unserer Lena gelungen. Lena Meyer-Landrut. In Oslo konnte sie 2010 ganz überraschend den Sieg einfahren. Auch heute ist das noch absolut surreal für die Sängerin.

Dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte sie: „Ich kann das bis heute nicht richtig begreifen, was mir da passiert ist. Ich fühle mich überfordert, immer noch. Es ist natürlich cool und toll, ich freue mich darüber, und ich bin dankbar. Aber manchmal sehe ich diese Bilder und denke: Das kann nicht ich gewesen sein. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben.“

Nach dem ESC ging es für die gebürtige Hannoverin übrigens erst so richtig los. Sie hat in zehn Jahren fünf Alben produziert, von denen zwei sogar an die Spitze der Charts gingen.

Foto via PGM