Lena Meyer-Landrut: „Krass, was ich für einen geilen Job habe“

Lena Meyer-Landrut ist aktuell mal wieder bei „The Voice Kids“ zu sehen – inzwischen zum sechsten Mal. Und von Abnutzungserscheinungen keine Spur. Die Arbeit mit den kleinen Nachwuchssängern macht ihr merklich Freude.

Dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte sie: „Manchmal sitze ich in der Liveshow und denke: ‚Krass, was ich für einen geilen Job habe.‘ Ich liebe die Arbeit mit den Kids und schaue mir an, was das für eine Genration ist, die da nachwächst. Ich werde ja bald auch dreißig.“ Sie ist also sozusagen schon ein alter Hase im Geschäft.

Passenderweise feiert Lena dieses Jahr zehnjähriges Bühnenjubiläum.

