Lewis Capaldi: Immer noch in den UK-Top Ten

Lewis Capaldi kann es gar nicht glauben: Der Sänger hat diese Woche weiterhin mit seinem Hit „Someone You Loved“ einen Platz in den besten Zehn der britischen Single-Charts halten können.

In seiner „Instagram Story schrieb er total ungläubig: „Es ist ein Jahr her, seit es Nummer eins wurde und ‚Someone You Loved‘ ist immer noch in den Top Ten. Das haut mich total um! Vielen, vielen Dank euch!“

Für „Someone You Loved“ wurde Lewis Capaldi übrigens mit einem Brit Award ausgezeichnet.

