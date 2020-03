Lewis Capaldi schreibt für Rita Ora

Die kommende Single „How To Be Lonely” von Rita Ora ist von keinem Geringeren geschrieben worden als Lewis Capaldi. Zudem soll der Sänger auch den Gitarrenpart spielen und im Hintergrundgesang zu hören sein.

Ein Insider verriet jedenfalls der „Sun“: „Lewis hat sich echt als Songschreiber bewiesen und wird sowohl dazu ermutigt, mehr Songs wegzugeben, die er selbst wahrscheinlich nicht veröffentlichen wird, als auch speziell für andere Künstler zu schreiben. Das kann immens lukrativ sein. Sich als Songschreiber für andere Künstler zu etablieren, beschert ihm ein Vermögen.“ Ora selbst meinte über den Song, den ihr jüngerer Kollege für sie geschrieben hat: „Ich fand es großartig, an dem Track mit Lewis zu arbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Er ist ein großartiges Talent und der Mann des Moments. Der Text, den er mir geschickt hat, hat wirklich zu mir gesprochen.“

Die Single „How To Be Lonely” von Rita Ora kommt übrigens am kommenden Freitag (13.03.) heraus.

Foto: (c) PR Photos