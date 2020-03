Lewis Capaldi singt über Noel Gallagher

Das zweite Album von Lewis Capaldi wird sich um seinen kleinen Streit mit Noel Gallagher und seiner Ex-Freundin Paige Turley drehen.

In der australischen Radioshow „Nova 96.9“ erzählte der Schotte: „Die neuen Songs werden sich um all die Dinge drehen, die ich im letzten Jahr erlebt habe: Noel Gallagher, der mich als Chewbacca beschimpft, meine Ex-Freundin Paige Turley, die ‚Love Island‘ gewonnen hat. Das werden Nischensongs. Ich habe mit den Texten noch nicht angefangen, um genau zu wissen, worum sie handeln werden.“ Capaldi meinte jedoch auch noch: „Alles, was ich sicher weiß, ist, dass es wahrscheinlich nicht so gut wie das Erste werden wird.“

Sein großer Hit „Someone You Loved“ handelt übrigens nicht von seiner Ex-Freundin.

