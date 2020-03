Liam Gallagher: Modelabel hoch verschuldet

In Zeiten der Coronakrise hat Liam Gallagher noch zusätzliche Probleme. Sein ehemaliges Modelabel „Pretty Green“ ist um 17,5 Millionen Pfund verschuldet.

Wie „The Sun“ berichtet, wurde dem Unternehmen eine zwölfmonatige Verlängerung gewährleistet, in der es den Betrag an insgesamt 326 Gläubiger zurückzahlen soll. Denn die verlangen jetzt ihr Geld zurück. Die Insolvenzverwalter warnten jetzt allerdings die Gläubiger, sie sollten sich darauf einstellen, ihr Geld nicht mehr wieder zu bekommen. In einem Statement hieß es: „Basierend auf aktuellen Informationen, werden die Verwalter nicht vorauskalkulieren, ob es ausreichend Geldmittel geben wird, um die Gewinnanteile auszuzahlen.“ Mit anderen Worten, die Gläubiger bleiben vermutlich auf ihrer Kohle sitzen.

„Pretty Green“ wurde 2009 gegründet. Als es im vergangenen Jahr Pleite ging, wurde es an „JD Sports“ verkauft und die sind jetzt dafür verantwortlich, den Gläubigern ihr Geld zurückzuzahlen.

Foto: (c) Rankin / Warner Music