Liam Payne: Beziehungsaus nach 6 Monaten?

Das Model Maya Henry und Sänger Liam Payne sollen laut einem Bericht der britischen Zeitschrift „The Sun“ ihre Beziehung nach sechs Monaten beendet haben.

Seit Dezember wurden die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Eine nahestehende Quelle des Sängers bestätigte: „Er war sehr beschäftigt Ende letzten Jahres und als er wahrscheinlich zur Ruhe kam, waren die beiden in der Lage nochmal zu überdenken was sie wirklich wollen.“ Liam habe Freunden bereits gesagt, dass er Single sei. Offiziell hat das Paar die Trennung bisher jedoch noch nicht bestätigt.

Vor Kurzem schwärmte der Popstar noch von seiner Angebeteten: „Sie ist meine Partnerin und beste Freundin, so etwas hatte ich vorher noch nie“. Ende 2019 verbrachte er Weihnachten allerdings mit seiner Ex-Freundin Cheryl und ihrem gemeinsamen Sohn Bear. Das hatte der Sänger in der britischen TV-Show „This Morning“ erzählt.

Foto: (c) Jason Hetherington / Universal Music