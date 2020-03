Liam Payne und der Sonntag im Zeichen der Familie

Liam Payne liebt seine Familie, das machte er am Sonntag (22.03.) per „Twitter“ klar. Der Anlass dafür? In Großbritannien war Muttertag. Payne schrieb: „Glücklichen Muttertag an meine Mama und meine Ex-Frau Cheryl. Wundervollere Mütter hätten sich mein Sohn und ich uns nie wünschen können. Danke Mama, dass du mich richtig erzogen hast. Danke Cheryl, dass du meinem Sohn all deine Liebe gibst.“

Und obendrein hatte Söhnchen Bear auch noch Geburtstag. Das nennt sich wohl perfektes Timing. Payne ergänzte: „Happy Birthday kleiner Mann. Schon drei Jahre alt, ich kann es kaum glauben. Es ist wundervoll, dir beim Aufwachsen zuzuschauen. Du überraschst mich immer wieder. Es fühlt sich wirklich an, als sei es gestern gewesen, dass ich dich das erste Mal im Arm hielt. Danke dafür, dass du Freude in mein Leben bringst. Ich hoffe, ich tue dasselbe für dich.“

Es wird übrigens gemunkelt, dass Liam Payne sich von Freundin Maya Henry getrennt hat.

