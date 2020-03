Linda Evans entert das „Traumschiff“

Prominenter Besuch an Bord des „Traumschiffs“! Wie unter anderem die „abendzeitung“ berichtet, wird „Denver Clan“-Star Linda Evans in einer neuen Ausgabe der ZDF-Reihe zu sehen sein.

Das bestätigte die US-Schauspielerin persönlich mit einem „Instagram“-Post und schrieb dazu: „Ich habe mich einfach in die Besatzung und Crew von ‚Das Traumschiff‘ verliebt – was für ein Traumschiff! Ich war schon oft und in allen möglichen Geschichten auf dem ‚Love Boat‘ gewesen, aber ich war noch nie an einem Set, an dem alle in einer fremden Sprache sprachen – das war wirklich ein schauspielerisches Abenteuer.“

Bekannt wurde Linda Evans als Krystle Carrington, der Ehefrau von Öl-Magnat Blake Carrington, in der US-Erfolgsserie „Der Denver-Clan“. Bei der Linda-Evans-Ausgabe des ZDF-„Traumschiffs“ soll es sich wohl um die Folge „Südafrika“ handeln, die am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos