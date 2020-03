„Little Dragon“ präsentieren ihr neues Album

Seit vorgestern (27.03.) gibt es das neue Album „New Me, Same Us“ von „Little Dragon“. Es ist das sechste Studiowerk der schwedischen Band, die diese Platte vollkommen allein und ohne Unterstützung im selbstgebauten Heimstudio in Göteburg aufgenommen und produziert haben. Laut „Beats International“ sagte „Little Dragon“ dazu: „Wir sind alle auf unseren eigenen persönlichen Reisen voller Veränderungen, und doch sind wir mit Geschichten verbunden, an die wir glauben und die uns zu dem machen, was wir heute sind.“

Und da auch die Musiker aufgrund der Corona-Pandemie all ihre Live-Termine absagen müssen, feiern sie gemeinsam mit ihren Fans via „YouTube“-Live-Stream vorgestern Abend um 17 Uhr ein Release-Konzert.

Hier die Tracklist:

1. Hold On

2. Rush

3. Another Lover

4. Kids

5. Every Rain

6. New Fiction

7. Sadness

8. Are You Feeling Sad?

9. Where You Belong

10. Stay Right Here

11. Water

Foto: (c) LooMee TV