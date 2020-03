„Little Mix“: Perrie Edwards und das Gefühl von Nacktheit

Perrie Edwards hasst es, von einer Tour zurück nach Hause zu kommen und allein zu sein.

Der „Cosmopolitan“ sagte die „Little Mix“-Sängerin dazu: „Ich liebe es, in meinem Stockbett zu liegen. Sobald es alles endet und ich nicht mehr alle [meine Bandkolleginnen] um mich herumhabe, das hasse ich. Ich muss mich dann sofort mit meiner ganzen Familie umgeben, denn es fühlt sich komisch an, erst alle da zu haben und dann plötzlich nichts. Es fühlt sich so an, als wäre ich nackt.“

„Little Mix“ zieren übrigens auch das Cover der aktuellen „Cosmopolitan“-Ausgabe.

