Live-Album von „Elbow“

„Elbow“ machen keine langen Pausen, sondern legen direkt nach. Vergangenen Oktober präsentierte die Band erst ihre aktuelle Platte „Giants Of All Sizes“ und jetzt folgt schon das nächste Werk – ihr Live-Album „Live At The Ritz“.

Wie „Universal Music“ berichtet, ist die Scheibe seit Donnerstag (25.03.) digital zu haben. Am 17. April kann man sich die Platte dann auch in physischer Form als CD und als Vinyl besorgen. Aufgenommen wurde das Live-Album in Manchester. „Elbow“ präsentieren darauf 15 Songs wie beispielsweise „Grounds For Divorce“, „Empires“, „Weightless“ und „Magnificent (She Says)“.

Übrigens: Das aktuelle Album „Giants Of All Sizes“ klingt ziemlich trostlos.

Foto: (c) Universal Music