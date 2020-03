Loredana: Coronavirus macht ihr einen Strich durch die Rechnung

Der Coronavirus hat Rapperin Loredana einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte die 24-Jährige am Samstag (29.02.) im Club Rinora4 im schweizerischen Rümlang auftreten, doch daraus wurde nichts. Der Schweizer Bundesrat hatte entschieden, aufgrund des Coronavirus bis 15. März sämtliche Großveranstaltungen abzusagen.

In ihrer „Instagram“-Story teilte die Rapperin mit: „Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, müssen in der Schweiz alle Veranstaltungen, die über 1000 Personen fassen, abgesagt werden. Aus dem Grund müssen wir leider unsere Show im Rinora absagen. Es wäre nicht richtig, in einen Club, in den 3000 Leute reinpassen, nur 1000 Stück hereinzulassen. Das macht dann für den Club kein Sinn und ich möchte meine Fans nicht enttäuschen.“ Außerdem versprach sie ihren Fans, einen neuen Termin zu finden.

Loredana wurde übrigens am Freitag (28.02.) bei den Swiss Music Awards den Award als „Best Breaking Act“ ausgezeichnet.

Foto: (c) LooMee TV