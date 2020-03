Loredana erhält „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“

Premiere in den Offiziellen Deutschen Single-Charts: Dort wird diese Woche Geschichte geschrieben.

Von „GfK Entertainment“ heißt es dazu in einer Mitteilung: „Erstmals seit 1959 setzt sich die Top 100 ausschließlich aus digitalen Verkäufen bzw. Nutzungsdaten zusammen, beinhaltet also keine physischen Käufe mehr. Neue Spitzenreiterin dieser Premieren-Hitliste ist Loredana, die gemeinsam mit Produzent Rymez die Konkurrenz in „Angst“ und Schrecken versetzt. [‚Angst‘ heißt ja ihre aktuelle Single.] Für den Erfolg ihres medienkritischen Songs wurde die Schweizer Rapperin mit einem „Nummer 1 Award“ geehrt. Es ist bereits ihre dritte Auszeichnung nach ‚Kein Plan‘ (2019, mit Mero) und ‚Kein Wort‘ (2020, mit Juju).“

Das Coronavirus hat Rapperin Loredana übrigens neulich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Foto: (c) GfK Entertainment / TwoSides