Lotte: „Bin mal kurz raus“

Lotte hat vor kurzem ihre Tour in Berlin beendet. Zeit für eine Pause also.

Und die nimmt sich die Sängerin in Afrika, wie sie mit ihren Fans auf „Instagram“ teilte. Dort postete sie ein Foto von sich am Strand und schrieb dazu: „Bin mal kurz raus.“ Und auch in ihrer Story folgte ein Foto von ihr auf der Sonnenliegen am Strand schlafend. Dazu schrieb die 24-Jährige noch: „Bis in zwei Wochen.“

Doch das ist es für Lotte mit den Live-Auftritten in diesem Jahr noch nicht gewesen. Im November und Dezember gibt es mehr davon.

Foto: (c) Christoph Köstlin