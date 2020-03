Lotte: „Die beste Zeit, wirkliche Größe zu zeigen“

Die Regale sind leer, Schulen und Kindergärten geschlossen – das Coronavirus beherrscht das Leben auf der ganzen Welt und führt zu drastischen Einschränkungen im alltäglichen Leben. Und genau jetzt ist die Zeit zu zeigen, woraus wir Menschen wirklich gemacht sind. Zumindest sieht das Lotte so.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin: „Es ist bisschen verrückt da draußen grad. Die beste Zeit, wirkliche Größe zu zeigen, oder? Nur ein Beispiel: Viele Kitas und Kindergärten schließen vorübergehend. Also, falls bei dir die Schule ausfällt oder dein Job gerade auf Pause macht: Biete deinen Freunden mal an, ein paar Tage auf ihre Kids aufzupassen. Einfach so. Ich bin mir sicher, auf Karma ist Verlass und das kommt irgendwann vielfach zurück zu dir. Und an die Klopapier-Fraktion da draußen: bitte lasst mir mal ein Päckchen übrig, meins ist wirklich leer. Danke, Kuss!“

Lotte selbst bleibt in diesen schwierigen Zeiten positiv und hat erst kürzlich die ersten Termine ihrer Festival-Tour bekanntgegeben.

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet