Lotte: Live-Session mit Psychotherapeutin

Die Welt befindet sich gerade in einem Ausnahmezustand und das schlägt sich bei vielen auch negativ auf die mentale Gesundheit wieder. Lotte will ihren Fans dabei Unterstützung bieten und hat einen „Instagram Live-Stream“ mit der Psychotherapeutin Miriam Junge in die Wege geleitet. In ihrer „Instagram Story“ forderte die Sängerin dementsprechend all ihre Fans dazu auf, ihr Fragen zu schicken, die sie dann an die Psychotherapeutin weitergeben wird.

Die Sitzung findet am Freitag (27.03.) um 17:30 Uhr statt.

Lotte hofft übrigens, dass es schon bald ein weiteres #Wirbleibenzuhause-Festival geben wird.

Foto: (c) Sony Music / Kai Marks