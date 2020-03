Lotte nimmt die Geduld aus dem Urlaub mit nach Hause

Ihre Auszeit in Tanzania hat Lotte aus vollem Herzen genossen. Die Sängerin hofft, dass sie sich davon etwas bewahren und mit nach Hause nehmen kann, wie sie auf „Instagram“ schrieb.

Weiter meinte sie dort: „‘Pole pole‘ sagt man hier: langsam, immer mit der Ruhe. Ich hoffe, ich kann mir ein Stück von all dem bewahren, wenn es zurück geht nach Berlin. Ich bin überwältigt von der Schönheit der Natur hier, der Stille. Von den Menschen, die so wenig haben und doch so viel. So viel mehr, als die wohlhabendsten Menschen, die ich kenne. Dankbarkeit. Und Hilfsbereitschaft. Und Geduld. Pole Pole. Grüße aus dem Süden!“

Spätestens im November und Dezember ist Lotte wieder voll und ganz da, denn dann geht es mit ihrer Tour weiter.

Foto: (c) Christoph Köstlin