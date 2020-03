Lotte probiert Songwriting-Sessions via Skype

Lotte passt sich der Situation an und probiert kreativ zu sein.

Die Sängerin verkündete am Freitag (20.03.) via „Instagram“: „Mir ist langweilig und ich habe viele Ideen was Songs betrifft. Deswegen habe ich das erste Mal eine Skype-Songwriting-Session mit einem Kumpel, der auch zuhause sitzt und nicht weiß, was er machen soll. Ich bin gespannt, wie das wird und wie das ist, wenn man nicht im selben Raum ist, sondern über Skype miteinander schreibt.“ Vielleicht wird das ja eine effektive Alternative. Fans der Sängerin werden sicher nichts dagegen haben, wenn so neue Songs von ihr entstehen.

Übrigens: Lotte bleibt in diesen schwierigen Zeiten positiv und hat erst kürzlich die ersten Termine ihrer Festival-Tour bekanntgegeben.

Foto: (c) Christoph Köstlin