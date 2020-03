Lotte: „Wenn sie will, dann kann die Welt“

Das Coronavirus ist aktuell das Topthema, über das die ganze Welt spricht. Auch Lotte hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht und ihr sind dabei einige interessante Dinge aufgefallen.

Auf „Instagram“ veröffentlichte sie deswegen ein Gedicht von Thomas Gsella, in dem es heißt: „Quarantänehäuser sprießen, Ärzte, Betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen – Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt: Wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden das Krepieren in den Kriegen, das verrecken vor den Stränden und dass Kinder schreiend liegen in den Zelten, zitternd, nass. Also will sie. Alles das.“ Die Sängerin selbst kommentierte diese Zeilen mit: „Wenn sie will, dann kann die Welt.“

Lotte ist da nicht die Einzige, die sich fragt, warum die Regierungen beim Coronavirus handeln können, beispielsweise bei der Klimakrise allerdings nicht. Auch Ellie Goulding hat diese Frage schon gestellt.

Foto: (c) Sony Music / Kai Marks