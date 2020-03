Madonna über Corona-Krise: „Wir sitzen alle im selben Boot“

Ob Superstar, Politiker oder Normalo – das Coronavirus macht vor keinem Halt, ob Promi oder nicht. Das weiß auch Madonna. Die Sängerin sagte sichtlich erschüttert in einem „Instagram“-Video: „Das ist die Sache mit Covid-19, es schert sich nicht darum, wie reich, berühmt, witzig oder klug du bist, wo du lebst, wie alt du bist. (…) Es macht alle gleich und was so schrecklich daran ist, ist zugleich so großartig daran. Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn das Boot sinkt, dann gehen wir alle zusammen unter.“

Ihre Fans reagieren auf diese Worte gemischt. Einer meinte in den Kommentaren wütend: „Wie kannst du sagen, dass es alle gleich macht, während du in deiner schicken Badewanne in deiner Villa bist mit allem, was du brauchst? Es gibt Leute da draußen, die inmitten dieser Krise arbeiten müssen und ihr Leben dafür riskieren, um Essen zu besorgen; Ärzte und Krankenschwestern, die ihr Leben für andere riskieren.“ Andere nehmen Madonna in Schutz. So schrieb ein User: „Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Madonna zu haten. Sie tut ihr Bestes, um uns in diesen schlimmen Zeiten Mut zuzusprechen. Wir müssen alle als Nation zusammenkommen, egal ob reich oder arm.“

Madonna machte in letzter Zeit übrigens vermehrt Schlagzeilen damit, dass sie immer wieder Konzerte absagte.

Foto: (c) Universal Music