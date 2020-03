Maite Kelly: Emotionaler Post zur Corona-Krise

Maite Kelly äußert sich besorgt zur aktuellen Corona-Krise. Auf „Instagram“ hat die Schlagersängerin jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto in Nahaufnahme veröffentlicht. Dazu schreibt die Mutter von drei Kindern: „Nicht nur in unserer Branche ist die Ohnmacht der abgesagten Veranstaltungen zu spüren, sondern auf allen Ebenen und Lebenslagen stockt der Atem vor der aktuellen, bedrohlichen Lage.“

Einen besonderen Dank richtet die 40-Jährige an Ärzte, Wissenschaftler, Krankenschwestern und Polizisten. Und sie hat auch einen Rat für ihre Freunde, Familie, Verwandten, Kollegen und Fans: „Eingesetzte Courage ist die einzige Antwort auf die Angst. Egal in welcher Form jeder einzelne von uns da gefordert ist. Ich bin dankbar zu spüren, dass ich die Gewissheit in mir trage, dass wir ‚uns haben‘.“

Maite Kelly ist übrigens das elfte von zwölf Geschwistern der irisch-amerikanischen „Kelly Family“.

Foto via PGM