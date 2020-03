„Malcom mittendrin“-Star Frankie Muniz hat geheiratet

Frankie Muniz hatte seiner Freundin Paige Price im November 2018 die alles entscheidende Frage gestellt und jetzt sind die beiden verheiratet.

Wie „Us Weekly“ berichtet, fand die Zeremonie bereits am vergangenen Wochenende (22./23.02.) in Arizona statt und das offenbar im ganz kleinen Kreise. Der Schauspieler betonte in der Vergangenheit bereits, dass sie sich beiden einig waren, keine pompöse Hochzeit zu feiern. Bisher hat zwar keiner der beiden ihre Vermählung auf Social Media mit Fotos oder einem Statement bestätigt. Allerdings hat Paige ihren Nachnamen auf „Instagram“ schon geändert.

Übrigens: Frankie Muniz war bereits schon einmal verlobt. Zum Altar hat er es damals aber nicht geschafft.

