Mandy Moore war ihre Musik früher peinlich

Mandy Moore hat sich früher für ihre Musik geschämt. Das gestand die 35-Jährige gegenüber „US Weekly“.

Warum das so war, erklärte sie so: „Ich glaube, ich habe mich für viele meiner früheren Lieder entschuldigt, weil ich sie peinlich fand und ein Teenager war, keine Kontrolle über meine kreative Karriere hatte und nicht voll und ganz hinter den Entscheidungen stand, die in meinem Namen getroffen wurden.“ Inzwischen sieht sie das Ganze jedoch anders und ergänzte: „Der einzige Grund, warum ich heute hier bin, 20 Jahre später, ist wegen der 15-jährigen Mandy und der Musik, die sie gesungen hat und wie ich angefangen habe. Ich liebe sie. Sie ist ein Teil von mir und wird es immer sein, ich trage sie in mir. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und diese Zeit in meinem Leben wertzuschätzen.“

Bislang hat Mandy Moore fünf Studioalben veröffentlicht. Aktuell feiert sie vor allem als Schauspielerin große Erfolge, sie gehört zu den Hauptdarstellern der preisgekrönten Serie „This Is Us“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos