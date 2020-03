„Maple & Rye” über das absolut größte Geschenk

“Maple & Rye” haben neue Musik in der Pipeline: Am 20. März veröffentlicht die schwedische Indie-Folkband ihre neue Single „Rebel’s Run“ von ihrem kommenden Album „For Everything“.

Über den Song erklärte Bandmitglied Leo Lönnroth laut „Greywood Records“: „Inspiriert von der Geschichte der schwedischen Künstlerin Sabina Ddumba über das Schicksal ihres Vaters schrieb ich dieses Lied. Sie erzählte, dass ihr Vater vor Gericht gestellt worden war, um während des Regimes von Idi Amin in Uganda hingerichtet zu werden. Aber gerade als ihr Vater an der Reihe war, erschossen zu werden, machten die Männer mit den Gewehren eine Pause. Sabinas Vater nutzte seine Chance und rannte los. Er rannte und rannte, bis er nach Schweden kam. Als er in Schweden war, sagte Sabina, dass er sich nie über irgendetwas beschwert hat und ich denke, dass daran etwas so unglaublich Schönes ist. Wir haben in dem Lied versucht, die äußerste Verzweiflung und die unvermeidliche Hoffnung einzufangen, die entsteht, wenn du erkennst, dass du keine andere Wahl hast, als zu fliehen. Es ist so leicht zu vergessen, aber das absolut größte Geschenk, das wir je bekommen haben, ist das Leben selbst. “

Das Album „For Everything“ von “Maple & Rye” erscheint übrigens am 22. Mai.

Foto: (c) LooMee TV