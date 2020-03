Mariah Carey sagt Konzert ab

Der Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Offenbar hat auch Mariah Carey Angst, sich mit dem neuen Virus anzustecken und sagte deshalb ihr Konzert in Honolulu, das für 10. März geplant war, ab.

In einem Statement auf „Instagram“ teilte die Sängerin mit: „Aloha Hawaii! Ich bin so traurig, dass ich meine Show auf November verschieben muss. Ich war so aufgeregt, an meinem „Jubiläumsmonat“ nach Hawaii zurückzukehren, aber die sich entwickelnden internationalen Reisebeschränkungen zwingen uns, uns um die Sicherheit und das Wohlbefinden zu sorgen.“

Am 28. November soll die Show nachgeholt werden.

Foto: (c) PRN / PR Photos