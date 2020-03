Max Giesinger: Konzerte via „Instagram Live“

Aufgrund des Coronavirus ist ja die Tour von Max Giesinger verschoben worden. Doch so ganz möchte der Sänger offenbar nicht auf Live-Musik verzichten. Deswegen spielt er jetzt einfach über einen Live-Stream zu seinen Fans.

Auf „Instagram“ kündigte der 31-Jährige vorgestern (17.03.) an: „Hallo zusammen! Uns wird ja gerade empfohlen, nicht mehr so viele soziale Kontakte zu pflegen und lieber in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Ich spüre, wie das auf der einen Seite total entschleunigend wirkt, auf der anderen Seite wäre ich grad jeden Abend auf der Bühne gestanden und hätte für euch gesungen. Das fehlt mir grade total. Deswegen möchte ich in den nächsten Wochen von Zuhause aus immer mal wieder ein kleines Konzertchen via ‚Instagram Live‘ für euch spielen. Vielleicht kann ich so ja auch einen klitzekleinen Teil dazu beitragen, dass euch nicht die Decke auf den Kopf fällt… Heute Abend um 19:00 Uhr geht‘s los mit der ersten Runde.“

Wer noch mehr Akustik von Max Giesinger will: Am 24. April kommt eine Akustik-Version seiner aktuellen Platte „Die Reise“ heraus.

