Max Giesinger schenkt musikalisch Kraft

Der Zusammenhalt der Menschen kommt in Krisensituation wie der Corona-Pandemie erst so richtig zum Vorschein. Deswegen hat Max Giesinger zur moralischen Unterstützung seine aktuelle Single „Nie besser als jetzt“ neu aufgenommen und gestern (25.03.) unter dem Titel „Nie stärker als jetzt“ veröffentlicht. Der Song soll all denen, die Zuhause ausharren und die jeden Tag für uns kämpfen, Kraft geben, berichtet „Presse Peter“.

Zudem lässt Giesinger dazu verlauten: „Die Einnahmen, die mit dem Song aus Verkäufen und Streams generiert werden, kommen über die ‚Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.‘ der Hilfsaktion ‚Gemeinsam gegen Corona – gemeinsam für Kinder‘ zugute!“

Aufgrund der Corona-Krise hat Max Giesinger übrigens seine Tournee verlegen müssen.

Foto: (c) Christoph Köstlin