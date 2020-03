Max Giesinger: Tour-Verschiebung wegen Coronavirus

Der Coronavirus verhagelt auch bei Max Giesinger die Stimmung: Der Sänger muss jetzt nämlich einige Termine für seine anstehende Tour absagen.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Hallo zusammen! Ich habe traurige Nachrichten: Leider müssen die Konzerte in Neu-Ulm, Fürth, Magdeburg, Bremen, Flensburg, Lübeck und Erfurt verschoben werden. Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus, haben die Behörden in vielen Bundesländern Großveranstaltungen über 1000 Personen mit sofortiger Wirkung untersagt. Wir arbeiten parallel schon an Nachholterminen und melden uns so schnell wie möglich mit News! Zum jetzigen Stand finden alle weiteren Shows wie geplant statt. Wir stehen hier in engem Austausch mit den Behörden und halten euch auf dem Laufenden! Ich habe mich schon unfassbar auf die Tour gefreut und finde es super schade, dass wir uns alle noch etwas gedulden müssen, bis wir uns bei den Nachholterminen wiedersehen können. Wir halten euch auf dem Laufenden! Euer Max.“

Max Giesinger startete vorgestern seine Tour in Salzburg.

Foto: (c) Christoph Köstlin