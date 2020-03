Max Giesinger und die Zusammenarbeit mit MoTrip

Seine aktuelle Single „Nie besser als jetzt“ hat Max Giesinger zwar erst letzte Woche (28.02.) veröffentlicht, doch entstanden ist der Song schon vor zwei Jahren. Damals hat der Track allerdings einfach nicht zum Konzept seines Albums „Die Reise“ gepasst. Deswegen entschied sich der Musiker, den Song für später aufzuheben und ihn mit einem Rap-Feature aufzupeppen. Dieses kommt von keinem Geringeren als MoTrip.

Dazu sagte Giesinger laut „Online & Print PR“: „Ich dachte mir: ‚Entweder hier ein Hip-Hop-Feature oder bei keinem anderen Song.‘ Das passt das einfach wie Arsch auf Eimer.“ Und über MoTrips Beitrag fügte Giesinger hinzu: „Er hat den Song auf jeden Fall nochmal aufs nächste Level gebracht.“

In „Nie besser als jetzt“ feiern Max Giesinger und MoTrip den gegenwärtigen Moment, etwas, das in der Zeit von „Instagram“ und Co. besonders schwer fehlt.

Foto: (c) Christoph Köstlin