Meghan Trainor erfuhr über “TMZ“ von Unfall ihres Vaters

Aufatmen bei Meghan Trainor: Ihrem Vater Gary geht es nach seinem Unfall schon sehr viel besser.

Dem „People Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Zu Beginn war es sehr, sehr erschreckend. Aber es geht ihm schon so viel besser. Für ihn ist es am härtesten, dass er sich nicht bewegen darf. Wir meinen: ‚Ruhe dich einfach aus.‘ Und er sagt: ‚Ich hasse das!‘“ Vom Tag des Geschehens erzählte Trainor: „Niemand von uns war da, außer mein Ehemann [Daryl Sabara] und er hat das Schlimmste gesehen. Wir haben nur die ganze Zeit über FaceTime telefoniert. Wir haben es von ‚TMZ‘ erfahren… Das ist so komisch, wenn man in der berühmten Welt ist, da man dann so seine Informationen bekommt.“

Gary Trainor wurde am Ende Februar (21.02.) in Los Angeles von einem Auto erfasst, als er die Straße überqueren wollte und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

