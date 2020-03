Meghan Trainor: Inspirationsquelle Kardashians

Wenn Meghan Trainor Inspiration in Sachen Mode braucht, dann wendet sie sich an die Kardashians. Denn von der Körperform her sind sich die Reality-TV-Familie und Trainor sehr ähnlich.

Dem „Guardian“ erzählte die Sängerin diesbezüglich: „Mein Stil ist gemütlich. Aber ich mag auch Outfits, die meine Kurven zeigen. Ich möchte mich heiß fühlen und auch so aussehen. Lange Zeit habe ich weite Klamotten und Leggins getragen, denn ich fühlte mich unsicher und wusste nicht, wie ich meinen Körper einkleiden sollte. (…) Deswegen liebe ich die Kardashians und was sie tragen. Ich stehe auch total auf Stella McCartney.“

Bald wird Meghan Trainor vielleicht die heißen Klamotten weglassen und nur noch auf Bequemlichkeit setzen, weil sie in den nächsten zwei Jahren schwanger werden möchte.

Foto: (c) PR Photos