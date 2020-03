Meghan Trainor sucht Fan-Kontakt über Social Media

Meghan Trainor tritt gerne mit ihren Fans über Social Media in Kontakt. Die Sängerin selbst wünschte sich, dass es früher für sie auch diese Möglichkeit gegeben hätte.

Dem „Heat Magazine“ sagte die 26-Jährige dazu: „Manchmal machen sie echt harte Sachen durch. Ein Mädchen meinte zum Beispiel: ‚Meine Tante ist gerade an Krebs gestorben.‘ Sie hat das gepostet. Da habe ich dann die Möglichkeit, ihr zu sagen: ‚Ich bin für dich da. Es tut mir leid, dass dies passiert ist.‘ (…) Als ich aufgewachsen bin, gab es solche Dinge nicht. Ich konnte nicht mit Christina Aguilera reden. Es fühlt sich wichtig und großartig an, so mit ihnen in Kontakt zu treten, ihnen Hoffnung zu geben. Ein Like auf ihrer Seite versüßt ihnen den Tag.“

Auf diese Weise hat auch Meghan Trainor viel Zuspruch und Unterstützung bekommen, als ihr Vater Gary seinen schrecklichen Unfall hatte.

