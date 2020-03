„Metallica“: Kirk Hammett arbeitet an neuer Musik

Wenn „Metallica“ wieder das Haus verlassen dürfen, ist einer von ihnen bestens für die Bandprobe vorbereitet – und das ist Kirk Hammett.

Der Gitarrist nutzt seine Zeit in selbstauferlegter Quarantäne sehr produktiv. Auf „Instagram“ schrieb er: „Die Dinge sind definitiv nicht Business as usual, aber mir geht es gut, ich bleibe gesund, und ich arbeite an Riffs… Hoffe, euch da draußen geht’s auch gut.“

Auch für Frontmann James Hetfield gestaltet sich die Selbst-Isolation sicherlich gut, denn er kann sich auf seine mentale Gesundheit nach seinem Entzug konzentrieren.

