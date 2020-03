„Metallica“ sind jetzt auch Schalentiere

Was haben „Metallica“ und Tiefsee-Krebse gemeinsam? Mehr als man denkt. Eine neue Art der Tierchen, die in der Unterwasserregion zwischen Hawaii und Mexiko gefunden wurde, trägt jetzt nämlich den Namen Macrostylis metallicola, berichet das „Billboard Magazine“. Die Band selbst fühlt sich sehr geehrt.

Sie schrieben auf „Instagram“: „Wir haben auf allen sieben Kontinenten gespielt, es in die Rock & Roll Hall of Fame geschafft und jetzt… sind wir ein Schalentier! Nicht nur nannte Dr. Riehl seine Entdeckung nach einer Band, die er seit seiner Kindheit verehrt, ‚The Thing That Should Not Be‘ [Song vom Album ‚Master Of Puppets‘] hat sogar einige Gemeinsamkeiten mit uns. Die wurmartige Kreatur lebt in völliger Dunkelheit, hat keine Augen und ist farblos. (…) Sie lebt auch zwischen metallischen Knötchen, die Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel und seltene Erden enthalten. Sie lebt also im Grunde genommen in einer Fels-Arena? Ein wahres Metal-Krustentier!“

„Metallica“ haben übrigens ihre Festivalauftritte abgesagt, da die Suchtbekämpfung von Frontmann James Hetfield wichtiger ist.

Foto: (c) Universal Music