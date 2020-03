Miley Cyrus: Mit der Außenwelt verbundener denn je

Obwohl Miley Cyrus ihr Haus schon seit Tagen nicht mehr verlassen hat, fühlt sie sich ihren Fans gegenüber verbundener denn je. Das hat viel mit ihrer „Instagram“-Show „Bright Minded“ zu tun.

Bei „Apple Music“ erzählte die Sängerin: „Was Kommunikation und Verbindung angeht, so fühle ich mich aus einer Social Distancing-Position in Selbst-Quarantäne heraus mehr verbunden, als ich es je draußen in der Welt war. Und ich möchte all diese Philosophien, die ich im Haus gelernt habe, mit nach draußen nehmen, wenn es wieder sicher ist.“

Trotzdem fehlt Miley Cyrus der menschliche Kontakt sehr.

Foto: (c) PR Photos