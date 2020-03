Miley Cyrus spricht mit Hailey Bieber über Kirche und Homosexualität

Miley Cyrus hat sich jetzt in ihrer „Instagram“-Show „Bright Minded: Live with Miley“ mit Hailey Bieber unterhalten. Mit der Frau von Superstar Justin Bieber sprach die Sängerin über die Themen Gott und Religion. Das Model ist ja großer Kirchen-Fan, Miley selbst hingegen ziemlich zwiegespalten. Sie meinte: „Ich hatte homosexuelle Freunde in der Schule. Das ist der Grund, wieso ich meine Kirchengemeinde verließ: Weil sie nicht akzeptiert wurden. Sie wurden zur Konversionstherapie geschickt. Und auch mir selbst fiel es schwer, zu meiner Sexualität zu finden.“ Hailey meinte: „Ich habe eine Kirchengemeinschaft gefunden, in der ich mich wohlfühle, wo ich mich unterstützt und geliebt und akzeptiert fühle.“

Daraufhin sagte Miley: „Mir fiel es schwer, als Erwachsene eine Beziehung zu Gott zu finden, die für mich funktionierte. Ich glaube, was ich von dir gelernt habe, ist, dass ich als Erwachsene selbst entscheiden kann, wie mein Verhältnis zu Spiritualität aussieht und es nicht dem entsprechen muss, wie ich erzogen wurde.“ Bekannte Gäste in Mileys Talkshow waren bislang: Demi Lovato, Amy Schumer und Rita Ora.

Miley Cyrus hat Hailey Bieber als Kind übrigens richtig geärgert.

