Miley Cyrus und die nackte Frau auf ihrem Arm

Dass Miley Cyrus ein Faible für Tattoos hat, ist ja nichts Neues. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass die 27-Jährige sich jetzt wieder ein neues Kunstwerk hat stechen lassen.

In einem Schwarz-Weiß-Video auf „Instagram“ präsentierte die Sängerin ihre neueste Errungenschaft: Eine nackte Frau auf ihrem rechten Oberarm. Dazu schrieb sie Textpassagen aus Leonard Cohen’s Kultsong „Dance Me to the End of Love“. Wie dem Post zu entnehmen ist, lies sie sich bei dem Motiv vom französischen Künstler Henri Matisse inspirieren.

Erst im Dezember ließ sich Cyrus ein Skelett mit einer Krone auf ihren Arm stechen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos