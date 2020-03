„Mumford & Sons“: Akustik-Version von „You’ll Never Walk Alone“

Zusammenhalt ist in schwierigen Zeiten wie dieser wichtiger denn je. Und das betont Marcus Mumford in seiner Akustik-Version des „Gerry & The Pacemaker“-Klassikers „You’ll Never Walk Alone“. Damit sorgt der „Mumford & Sons“-Frontmann nicht nur für einen Gänsehautmoment, sondern tut damit auch noch etwas Gutes, wie „Universal Music“ berichtet.

Marcus verkündete nämlich: „Der gesamte Erlös dieses Liedes geht an die Grenfell Foundation und War Child UK. Sie leisten eine erstaunliche Arbeit zur Unterstützung gefährdeter Menschen, aber es ist im Moment wirklich schwer. Helft mit und spendet auch für den Schutz unserer Liebsten!“

Weitere Informationen gibt es unter dem Lyric-Video auf der „YouTube“-Seite des Musikers.

Foto: (c) Universal Music