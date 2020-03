„Mumford & Sons“: Solo-Album von Marcus Mumford?

Marcus Mumford, Frontmann bei “Mumford & Sons“, scheint an einem Solo-Werk zu arbeiten, während seine Band pausiert.

Jedenfalls meinte der Musiker gegenüber dem „Rolling Stone Magazine“: „Wir geben einander den Segen, das zu tun, was sich kreativ richtig anfühlt. Die Idee, mit anderen zu schreiben, erschreckt mich überhaupt nicht. Es ist sogar ziemlich aufregend. Es fühlt sich so an, als hätte ich sehr viel mit dem Geschäft für meine Instrumenten und meine Klamotten zu tun, deswegen freue ich mich darauf, mich im nächsten Jahr da hineinzuknien.“

„Mumford & Sons“ haben zuletzt übrigens im November 2018 ihre Platte „Delta“ herausgebracht.

