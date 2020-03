„My Chemical Romance“: Zusatzkonzert in Deutschland

Gute Nachrichten für alle Fans von „My Chemical Romance“: Die Band um Frontmann Gerard Way hat bestätigt, dass sie für das Kunst!Rasen-Festival in Bonn ein Zusatzkonzert in Deutschland geben wird. Ihre Show am 06. Juli war nämlich innerhalb weniger Minuten ausverkauft, deshalb findet nun am Folgetag (07.07.) eine weitere Show statt. Das verkündeten „My Chemical Romance“ auf ihrem „Instagram“-Account.

Der Vorverkauf für das Kunst!Rasen-Festival in Bonn läuft bereits seit Freitag (28.02.).

Das komplette „My Chemical Romance“-Reunion-Konzert im Stream gibt es übrigens auf „YouTube“ – die Show aus verschiedenen Blickwinkeln in einem XXL-Video, das 100 Minuten dauert.

Foto: (c) Warner Music / Chapman Bahler