„Myrath“: Erstes Live-Album ihrer Karriere

Mit ihrem aktuellen Studioalbum „Shehili“ haben „Myrath“ letztes Jahr ihre Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Deswegen bringt die tunesische Metal-Band am 17. April das allererste Live-Album „Live in Carthage“ ihrer Karriere heraus, berichtete „networking Media“.

In der Pressemitteilung des Promoters heißt es. „‘Live In Carthage‘ bietet sowohl Audio-, als auch Videoaufnahmen und enthält zum einen Live-Versionen geliebter ‚Myrath‘-Songs, wie ‚Believer‘, ‚Dance‘, ‚Get Your Freedom Back‘ oder ‚Endure The Silence‘, die die atemberaubende Bühnenpräsenz der Gruppe zur Schau stellen. Des Weiteren bilden die Songs auf dem Album einen Kontrast zwischen rhythmischen, erhebenden Melodien und liebevoll entwickelten, herzzerreißenden Texten. Zum anderen beinhaltet die CD eine wunderschöne neue Version von ‚Believer‘, bei der ‚Deep Purple‘-Keyboarder Don Airey sein Können beiträgt.“

Hier die Tracklist:

01. Believer (feat. Don Airey)

02. Asl (Live In Carthage)

03. Born To Survive (Live In Carthage)

04. Storm Of Lies (Live In Carthage)

05. Dance (Live In Carthage)

06. Wide Shut (Live In Carthage)

07. Merciless Times (Live In Carthage)

08. Get Your Freedom Back (Live In Carthage)

09. Endure The Silence (Live In Carthage)

10. Nobody’s Lives (Live In Carthage)

11. Duat (Live In Carthage)

12. The Unburnt (Live In Carthage)

13. Sour Sigh (Live In Carthage)

14. Tales Of The Sands (Live In Carthage)

15. Madness (Live In Carthage)

16. Believer (Live In Carthage)

17. No Holding Back (Live In Carthage)

18. Drum Solo (Live In Carthage)

19. Beyond The Stars (Live In Carthage)

20. Outro (Live In Carthage)

Foto: (c) LooMee TV