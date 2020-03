Nach den Baby-News: Große Trauer bei Katy Perry

Freude und Trauer liegen oft nah beieinander. Diese Erfahrung musste jetzt auch Katy Perry machen. Eben erst hat sie ihre Schwangerschaft verkündet, schon muss die 35-Jährige einen Schicksalsschlag hinnehmen, und zwar den Tod ihrer Großmutter Ann Pearl Hudson. Sie starb am Sonntag (08.03.) im Alter von 99 Jahren.

Auf „Instagram“ postete Perry ein Foto von sich und ihrer Großmutter. Dazu schrieb sie: „Ich weiß nicht, wann eine Seele in ein neues Leben übergeht, aber wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, in dem es einen Warteraum für das Kommen und Gehen gibt, fragt sich mein Verstand, ob die Seele, die darauf wartet, in meine Welt zu kommen, einen Kuss auf die Stirn bekommt meine süße Oma. (…) Mein Herz hofft es.“ Weiter schrieb sie noch: „Ann Pearl Hudson war eine Kämpferin. Sie überlebte die Weltwirtschaftskrise, zog drei Kinder alleine als Näherin auf und machte G-Strings für Showgirls und andere solche Charaktere in Vegas. Sie war immer authentisch selbst, lustig und voller süßer, gemütlicher Dinge, an die man denkt, wenn man an Omas denkt. Sie gab mir knackige Dollarnoten in Markenkarten, sie ließ uns ihre Lieblingsmandelkekse aus dem 99-Cent-Laden essen, während wir Fragen zu den verschiedenen Fans stellten, die sie an ihren Wänden ausgestellt hatte. Sie war eine wundervolle Oma und ich werde für immer einen Teil von ihr in mir tragen.“

Katy Perry hofft übrigens, dass ihr Baby ein Mädchen wird.

