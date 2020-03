Neil Diamond: Neuer Text für „Sweet Caroline“

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind auch die Künstler sehr kreativ. Neil Diamond zum Beispiel hat seinen Song „Sweet Caroline“ umgedichtet. Das Ergebnis präsentierte er via „Twitter“.

In dem geposteten Video sitzt der Musiker vor dem knisternden Kamin, grefit zur Gitarre und stimmt seinen berühmten Song an. Aber an der Stelle, wo es eigentlich heißt: „Hands, touching hands“ ruft er mit dem neuen Text: „Hands, washing hands“ zum Händewaschen auf, damit die Corona-Viren keine Chance haben. Auch die Passage „touching me, touching you“ hat der 79-Jährige umgetextet in: „Don’t touch me, I won’t touch you“.

Mit dem Song gibt er seinen Fans Ratschläge, wie sie sich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen können.

Foto: (c) PR Photos