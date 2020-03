Neil Young will seinen Fans die Corona-Zeit versüßen

Eigentlich ist es Neil Young gewohnt, auf den großen Bühnen der Welt zu stehen, doch das geht ja aktuell nicht. Doch inmitten der Corona-Krise hat der Sänger beschlossen, nicht ganz auf die Musik zu verzichten und zusätzlich seinen Fans die Corona-Krisenzeit zu versüßen.

Wie „rollingstone.de“ berichtet, hat der 74-Jährige einige Live-Stream-Konzerte angekündigt. Stattfinden sollen diesen in seinem eigenen Wohnzimmer, seine Frau Daryl Hannah wird filmen. Laut dem Portal heißt es in dem Statement auf der Homepage des Musikers: „Weil wir alle zu Hause bleiben müssen und nicht viele nach draußen kommen, werden wir versuchen, einen Stream von meinem Kamin zu machen, den meine liebe Frau filmen wird. Es wird eine reduzierte, heimelige Produktion werden, ein paar Songs, ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen.“

Wer über die Streamingkonzerte, die der Sänger „The Fireside Sessions“ nennt, informiert bleiben will, der sollte regelmäßig die Homepage des Musikers besuchen oder auch in den sozialen Medien schauen. Auf „Facebook“ aber nicht, denn in dem Posting heißt es weiter: „Wie wir bereits angekündigt hatten, werden wir Facebook sehr sehr bald verlassen.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos