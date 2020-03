Neue Musik von „The Pretenders“

„The Pretenders“ melden sich mit neuer Musik zurück: Die Band rund um Frontfrau Chrissie Hyden veröffentlichen den Titeltrack ihres neuen Albums „Hate for Sale“.

Darüber sagte die Sängerin laut „networking Media“: „Nun, wir alle lieben Punk. Man könnte wohl sagen, dass man den Titelsong von ‚Hate For Sale‘ als unseren Tribut an die Punkband bezeichnen könnte, die ich als die musikalischste in ihrem Genre betrachte – ‚The Damned‘.“ Die Platte selbst erscheint am 17. Juli und wurde von Stephen Street produziert, ein absoluter Wunschkandidat für Hyden. Sie sagte dazu: „Ich wollte schon von Anfang an mit ihm schreiben, doch unsere Terminkalender haben es einfach nicht zugelassen. James ist super gefragt und hat mit Jerry Lee Lewis, Dave Gahan und ‚The Rails‘ aufgenommen, um nur ein paar zu nennen. Wir hatten ursprünglich geplant, auf Tour zu schreiben. Doch wie jeder, der in einer Band spielt bestätigen kann, ist das fast unmöglich. Auf Tour zu sein, ist das Paradies für jeden Prokrastinierer.“

Hier die Tracklist:

1. Hate for Sale Lyrics

2. The Buzz Lyrics

3. Lightning Man Lyrics

4. Turf Accountant Daddy Lyrics

5. You Can’t Hurt a Fool Lyrics

6. I Didn’t Know When to Stop Lyrics

7. Maybe Love Is in NYC Lyrics

8. Junkie Walk Lyrics

9. Didn’t Want to Be This Lonely Lyrics

10. Crying in Public Lyrics

Foto: (c) Matt Holyoak / BMG