Gute Neuigkeiten von „Little Mix“: Bereits am Freitag (23.03.) wird die Girlband eine neue Single mit dem Titel „Break Up Song“ veröffentlichen. An dem Stück haben laut „contactmusic.com“ Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall mitgeschrieben und er handelt davon, das Ende einer Beziehung zu verarbeiten.

Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

„Little Mix“ arbeiten ja mit Hochtour an ihrem sechsten Studioalbum.

Foto: (c) Landmark / PR Photos